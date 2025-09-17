Nuova sessione di sostituzione dei lampioni | ecco le vie interessate
Continuano i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e semaforica di Pordenone. Un intervento in finanza di progetto, con un contratto che i cittadini per 20 anni pagheranno a Hera. Per le prossime settimane sono in programma attività di scavo finalizzate a posare plinti e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - sessione
Ammissione agli esami per autotrasportatore, indetta la nuova sessione
Calciomercato Inter, attenzione alla sorpresa per Taremi: possibile nuova destinazione in questo finale della sessione estiva
Sei pronto per la nuova sessione di Q&A del 18 settembre, riservata ai membri dell'Academy? Durante la sessione potrai: Chiarire dubbi clinici della pratica quotidiana Approfondire la Tecnica BAT Discutere protocolli, materiali, dosaggi e gestione delle - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi fino al #7settembre al via una nuova sessione del Consiglio dei #Giovani del #Mediterraneo con 34 ragazze e ragazzi da 26 Paesi Un percorso tra #Roma, Fiesole e #Firenze che unisce spiritualità, dialogo e impegno civile: - X Vai su X
Nuova sessione di sostituzione dei lampioni: ecco le vie interessate.
Lampioni led ad Artimino. Partiti i lavori - Nuova illuminazione ad Artimino, partiti i lavori sul perimetro esterno, eseguiti da Consiag Servizi Comuni e dureranno sino al ... Come scrive msn.com
Nuova luce su Umbertide. Sostituiti 3.500 lampioni - UMBERTIDE – Proseguono l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di oltre 3. Si legge su lanazione.it