Nuova rete idrica a lavori già iniziati arriva il finanziamento da 37 milioni | 10 sono stati già spesi

La ragioneria generale della regione siciliana ha emesso un decreto che destina, tramite una variazione di bilancio, quasi 38 milioni di euro per il primo stralcio del rifacimento della rete idrica di Agrigento.La notizia è questa, nuda e cruda: il provvedimento, il 1720 del 16 settembre 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it