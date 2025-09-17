Nuova rete idrica a lavori già iniziati arriva il finanziamento da 37 milioni | 10 sono stati già spesi
La ragioneria generale della regione siciliana ha emesso un decreto che destina, tramite una variazione di bilancio, quasi 38 milioni di euro per il primo stralcio del rifacimento della rete idrica di Agrigento.La notizia è questa, nuda e cruda: il provvedimento, il 1720 del 16 settembre 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: nuova - rete
Dalle preghiere alle 5 stelle: addio al turismo di massa negli eremi della Diocesi di Brescia. Ecco la nuova rete dell'ospitalità
Nuova rete dei pediatri: “Mancano ancora i professionisti”
Una nuova rete di sentieri ispirata al Giubileo
Nasce la nuova rete Teatro di Pescantina grazie alla collaborazione fra il Comune e le associazioni locali Ad Punctum, La Resela, Contrade e Filo Continuo. Continuate a seguirci per conoscere il palinsesto degli spettacoli e le possibilità di abbonamento! - facebook.com Vai su Facebook
Scatto (Lega-LV): “Nuova rete di scolo nel Parco Giare a Mira (VE): Consorzio Acque Risorgive e Regione del Veneto presidio insostituibile nella difesa del territorio” http://shorturl.at/wrPe0 - X Vai su X
Nuova rete idrica, a lavori già iniziati arriva il finanziamento da 37 milioni: 10 sono stati già spesi; Nuovi interventi sulla rete idrica a Monte Sant'Angelo: erogazione idrica sospesa per 12 ore; Lavori alla rete idrica, interruzione dell'acqua corrente a Tuscania: ecco le zone interessate.
Lavori sulla rete idrica, al via l’asfaltatura e il ripristino stradale in via Masaccio - Iniziano oggi, lunedì 15 settembre, i lavori di asfaltatura e di ripristino della segnaletica in via Masaccio a Firenze. Scrive 055firenze.it
Roma, riaperta via Trionfale: completati i lavori sulla rete idrica - L’opera migliorerà il servizio per oltre un milione di romani ... Segnala rainews.it