Nuova Ford Focus 2027 | ritorna sotto le vesti di un suv?

Ecco quello che si sa finora, con le fonti, riguardo al possibile ritorno della Ford Focus nel 2027 come SUV crossover, e cosa non è chiaro — così puoi valutare quanto è concreto vs quanto è rumor. Cosa è confermato o molto probabile. Fine produzione della Focus attuale (berlinahatch) Ford in Europa ha annunciato che la produzione dell’attuale Focus terminerà a novembre 2025, nello stabilimento di Saarlouis (Germania). Non ci sono piani ufficiali per estendere l’attuale modello oltre quella data.. Ritorno possibile del nome “Focus” come SUV crossover Diverse testate (es. Autocar, Motor1, Tom’s Hardware, AlVolante) riportano rumor secondo cui Ford starebbe progettando di riutilizzare il nome Focus, ma non come berlina compatta come prima: piuttosto come crossover SUV di dimensioni medie, con lancio previsto quasi certamente nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

