Nuova edizione di Agricoltura in festa | prodotti a km0 degustazioni intrattenimento per grandi e piccini

La nuova edizione della Festa dell’Agricoltura torna al Parco di Serravalle domenica 21 settembre, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, a ingresso libero, con possibilità di pranzo e cena. Dopo le edizioni degli anni scorsi, quest’anno saranno presenti le principali associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Nuova edizione di Agricoltura in festa: prodotti a km0, degustazioni, intrattenimento per grandi e piccini; Guardia Lombardi, Festa dell’Agricoltura 2025; Fiera Agricola del Santerno, grande partenza: salgono le presenze.

nuova edizione agricoltura festaFiliera corta, cibo e divertimento: a Empoli 'Agricoltura in festa' - La nuova edizione della Festa dell’Agricoltura torna al Parco di Serravalle domenica 21 settembre, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, a ingresso ... Si legge su gonews.it

nuova edizione agricoltura festaFesta del Salame dal 3 al 5 ottobre - Dal 3 al 5 ottobre Cremona ospiterà una nuova edizione della Festa del Salame, e quest’anno il gusto sarà protagonista non solo attraverso sapori autentici, ma anche grazie a ... cremonaoggi.it scrive

