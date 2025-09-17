Nuova edizione di Agricoltura in festa | prodotti a km0 degustazioni intrattenimento per grandi e piccini
La nuova edizione della Festa dell’Agricoltura torna al Parco di Serravalle domenica 21 settembre, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, a ingresso libero, con possibilità di pranzo e cena. Dopo le edizioni degli anni scorsi, quest’anno saranno presenti le principali associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - edizione
Temptation Island, Filippo Bisciglia si sbilancia sulle coppie della nuova edizione e poi svela: "Maria De Filippi sa tutto"
Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»
Scopri il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle
NEWS ? Sono finalmente aperte le iscrizioni per la nuova edizione del contest concorso #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026! ? Sei un insegnante delle superiori di I o II grado? Vuoi coinvolgere la tua classe in un percorso interattivo sui diritti - facebook.com Vai su Facebook
Nuova edizione di Agricoltura in festa: prodotti a km0, degustazioni, intrattenimento per grandi e piccini; Guardia Lombardi, Festa dell’Agricoltura 2025; Fiera Agricola del Santerno, grande partenza: salgono le presenze.
Filiera corta, cibo e divertimento: a Empoli 'Agricoltura in festa' - La nuova edizione della Festa dell’Agricoltura torna al Parco di Serravalle domenica 21 settembre, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, a ingresso ... Si legge su gonews.it
Festa del Salame dal 3 al 5 ottobre - Dal 3 al 5 ottobre Cremona ospiterà una nuova edizione della Festa del Salame, e quest’anno il gusto sarà protagonista non solo attraverso sapori autentici, ma anche grazie a ... cremonaoggi.it scrive