Nuova edizione di Agricoltura in festa | prodotti a km0 degustazioni intrattenimento per grandi e piccini

Firenzetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione della Festa dell’Agricoltura torna al Parco di Serravalle domenica 21 settembre, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, a ingresso libero, con possibilità di pranzo e cena. Dopo le edizioni degli anni scorsi, quest’anno saranno presenti le principali associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

