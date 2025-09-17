Polemiche in consiglio regionale sui lavori per la nuova diga . Selena Candia (Avs) ha chiesto alla Giunta se la qualificazione della Nuova Diga Foranea quale infrastruttura ‘dual use’, e il conseguente possibile trasferimento della titolarità al Ministero della Difesa incidano sulle procedure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - diga

Nuova diga, posato il decimo cassone

Nuova diga con utilizzo militare, l'ipotesi accende le polemiche: "Saremo obiettivo sensibile"

"No alla nuova diga a uso militare", il governo boccia le richieste di Pd e M5s: polemiche

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Nuova diga foranea di Genova extracosti, tempi di realizzazione e copertura finanziaria. Interrogazione di Stefano Giordano (Movimento 5Stelle) #StefanoGiordano https://regione.liguria.it/homepage-consiglio/con - X Vai su X

GENOVA (ITALPRESS) – “Number Ten” è il nuovo progetto di comunicazione ideato per raccontare la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle opere infrastrutturali più complesse e strategiche d’Europa, attraverso dieci storie, testimoni del - facebook.com Vai su Facebook

Nuova diga, polemiche in consiglio regionale su costi e utilizzo militare; Opposizioni in Regione all’attacco sulla diga di Genova: “Tempi dilatati e bilancio fuori controllo”; Tutto quello che non torna sulla diga (mai collaudata) di Monte Crispu, Bosa, difesa idraulica.

Nuova diga, polemiche in consiglio regionale su costi e utilizzo militare - Candia (Avs): Usare la diga a scopi militari è uno schiaffo a Genova e ai genovesi". Secondo genovatoday.it

Nuova diga, scontro in consiglio regionale. Giordano (M5s): “Le mie domande indigeste a Bucci” - Il consigliere accusato di non aver rispettato l'oggetto dell'interrogazione, nessuna risposta in aula. Lo riporta msn.com