Nuova diga polemiche in consiglio regionale su costi e utilizzo militare

Polemiche in consiglio regionale sui lavori per la nuova diga. Selena Candia (Avs) ha chiesto alla Giunta se la qualificazione della Nuova Diga Foranea quale infrastruttura ‘dual use’, e il conseguente possibile trasferimento della titolarità al Ministero della Difesa incidano sulle procedure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

