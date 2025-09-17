Nubifragio a Udine danni al soffitto del Gervasutta | stop ai prelievi

Udinetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpresa amara per decine di pazienti nella giornata di oggi, mercoledì 17 settembre: l’area prelievi del Gervasutta era off-limits per danni causati dal maltempo. I pannelli di cartongesso staccati dal soffitto hanno imposto lo stop immediato alle attività.Cos’è successoL’Istituto di Medicina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nubifragio - udine

Nubifragio a Udine, danni al soffitto del Gervasutta: stop ai prelievi; Violento nubifragio: cede il soffitto del supermercato e le corsie si allagano; Nel pordenonese Sacile e Brugnera le più colpite.

nubifragio udine danni soffittoMaltempo in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige: nubifragi e temporali con anche 100-120 mm di acqua - Nord con accumuli record in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Si legge su meteo.it

nubifragio udine danni soffittoNubifragio a Settimo Torinese: danni diffusi tra scuole, case e infrastrutture dopo la pioggia intensa - Un violento nubifragio colpisce settimo torinese causando danni a scuole, abitazioni e infrastrutture; emergono fragilità strutturali e si avviano interventi di emergenza per garantire sicurezza. Secondo gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Nubifragio Udine Danni Soffitto