Sorpresa amara per decine di pazienti nella giornata di oggi, mercoledì 17 settembre: l’area prelievi del Gervasutta era off-limits per danni causati dal maltempo. I pannelli di cartongesso staccati dal soffitto hanno imposto lo stop immediato alle attività.Cos’è successoL’Istituto di Medicina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

BIBIONE: DOPO IL NUBIFRAGIO I TURISTI TORNANO IN SPIAGGIA Interventi a tempo di record dopo il nubifragio di ieri: Bibione torna alla normalità.

Nubifragio a Udine, danni al soffitto del Gervasutta: stop ai prelievi; Violento nubifragio: cede il soffitto del supermercato e le corsie si allagano; Nel pordenonese Sacile e Brugnera le più colpite.

Maltempo in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige: nubifragi e temporali con anche 100-120 mm di acqua - Nord con accumuli record in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Si legge su meteo.it

Nubifragio a Settimo Torinese: danni diffusi tra scuole, case e infrastrutture dopo la pioggia intensa - Un violento nubifragio colpisce settimo torinese causando danni a scuole, abitazioni e infrastrutture; emergono fragilità strutturali e si avviano interventi di emergenza per garantire sicurezza. Secondo gaeta.it