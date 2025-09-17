nubi sparse ed ampie schiarite

Ecco che cosa ci riserva il tempo a Bergamo per questa giornata di mercoledì 17 settembre a Bergamo e sulla Lombardia, diamo un’occhiata alle previsioni meteo di 3Bmeteo. Il Meteo a Bergamo e le temperature Il tempo a Bergamo riserva per oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4089m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

