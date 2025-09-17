Novara fuga di gas a Sant' Agabio | chiuse diverse strade
Fuga di gas a Sant'Agabio.I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonola intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 17 settembre, per una fuga di gas nell'area di cantiere dove sono stati demoliti alcuni palazzi.Per precauzione anche una parte di via Poletti, di via della Riotta e di via Pianca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - fuga
VUELTA 2025 ? Jasper Philipsen vince la prima e conquista la maglia rossa! Un inizio tranquillo dalla reggia di Venaria Reale e poi una grande fuga finale dove Philipsen riesce ad avere la meglio. La vittoria sul traguardo di Novara lo fa diventare anche - facebook.com Vai su Facebook
Novara, fuga di gas a Sant'Agabio: chiuse diverse strade; Fuga di gas e palazzo evacuato: strada chiusa; Fuga di gas nel cantiere in via Sant'Agostino: ecco cosa è accaduto.
Cremona, esplosione a Costa Sant’Abramo, frazione di Castelverde: fuga di gas in una villetta di due piani, cinque i feriti - È di cinque feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta mercoledì alle 15. Segnala milano.corriere.it