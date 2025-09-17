Novara fuga di gas a Sant' Agabio | chiuse diverse strade

Novaratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuga di gas a Sant'Agabio.I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonola intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 17 settembre, per una fuga di gas nell'area di cantiere dove sono stati demoliti alcuni palazzi.Per precauzione anche una parte di via Poletti, di via della Riotta e di via Pianca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

