Novara addio al sindacalista Ferruccio Danini
Si è spento Ferruccio Danini.L'81enne era molto noto nel mondo dei sindacati e non solo: ex dipendente delle Officine Grafiche De Agostini, era sempre stato impegnato nel sindacato e nel 1979 era stato segretario della Cgil novarese.Dal 1983 al 1987 era stato deputato per il Pci e nel 1991 era. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - addio
Citi Novara: ufficiale la nuova avventura del difensore dopo l’addio alla Juventus Next Gen. Comunicato e tutti i dettagli del trasferimento
Lutto Novara: addio a Michele Arneodo, docente dell'Università del Piemonte Orientale
Oggi a Messina l'addio commosso al dirigente del Novara ? - facebook.com Vai su Facebook
? Mattia Malaspina verso l’addio al Milan: forte interesse del Novara @cmdotcom - X Vai su X
Novara: addio a Ferruccio Danini, storico sindacalista e parlamentare.
È morto Ferruccio Danini, sindacalista e deputato - È scomparso all’età di 81 anni Ferruccio Danini, figura carismatica della Cgil novarese e del Pci. Lo riporta lavocedinovara.com