Novara addio al sindacalista Ferruccio Danini

Novaratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento Ferruccio Danini.L'81enne era molto noto nel mondo dei sindacati e non solo: ex dipendente delle Officine Grafiche De Agostini, era sempre stato impegnato nel sindacato e nel 1979 era stato segretario della Cgil novarese.Dal 1983 al 1987 era stato deputato per il Pci e nel 1991 era. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novara - addio

Citi Novara: ufficiale la nuova avventura del difensore dopo l’addio alla Juventus Next Gen. Comunicato e tutti i dettagli del trasferimento

Lutto Novara: addio a Michele Arneodo, docente dell'Università del Piemonte Orientale

Novara: addio a Ferruccio Danini, storico sindacalista e parlamentare.

novara addio sindacalista ferruccioÈ morto Ferruccio Danini, sindacalista e deputato - È scomparso all’età di 81 anni Ferruccio Danini, figura carismatica della Cgil novarese e del Pci. Lo riporta lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Novara Addio Sindacalista Ferruccio