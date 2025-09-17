Nouvenne su sicurezza e reati | ' Necessari repressione ma anche interventi di comunità’
‘I reati sono in calo, la situazione non è fuori controllo anche se i problemi ci sono e bisogna lavorare seriamente e in modo multidisciplinare con tutte le istituzioni per garantire la sicurezza di Parma’. L’analisi redatta dal Prefetto nell’esposizione dei dati sulla criminalità in città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
