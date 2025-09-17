Notte di fuoco alla Camera sulla giustizia Sinistra in tilt tra pianti e veleni Boldrini dà i numeri
La giustizia provoca una notte di fuoco tra gli scranni per i deputati impegnati con l’esame della riforma costituzionale. Sinistra in tilt dopo la seduta fiume proposta dalla maggioranza e votata poco prima di mezzanotte. Tutti Gruppi hanno rispetto l’impegno preso, almeno fino a una certa ora. Poi, ormai a notte fonda, hanno resistito nell’emiciclo solo i deputati di opposizione, in particolare quelli del Pd, fino alla pausa tecnica disposta alle 5,30 durata un paio d’ore. Giustizia, la seduta fiume manda in tilt la sinistra. I dem fanno le ore piccole, la discussione è andata avanti sul merito del provvedimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
