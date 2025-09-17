' Notte Bianca dello Sport' e ' Settimana Europea della Mobilità' | i provvedimenti al traffico

Il Comune di Pisa informa che da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 saranno adottati provvedimenti temporanei alla viabilità e alla sosta in occasione della Notte Bianca dello Sport di sabato e delle altre iniziative della Settimana Europea della Mobilità.Sabato 20 settembre per lo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it