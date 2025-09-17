Nothing presenta il suo Android 16 con Nothing OS 4.0 tra novità e Open Beta

Nothing annuncia ufficialmente Nothing OS 4.0, la nuova release basata su Android 16: ecco le novità e i dettagli diffusi per la Open Beta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Nothing presenta il suo Android 16 con Nothing OS 4.0, tra novità e Open Beta

