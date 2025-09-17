© Tuttoandroid.net - Nothing presenta il suo Android 16 con Nothing OS 4.0, tra novità e Open Beta

Nothing annuncia ufficialmente Nothing OS 4.0, la nuova release basata su Android 16: ecco le novità e i dettagli diffusi per la Open Beta.

In questa notizia si parla di: nothing - presenta

Nothing OS 4.0 basato su Android 16: rollout imminente; Nothing Phone (3) sta per ricevere un assaggio di Android 16: al via la beta; Nothing Phone (3a) è il vero best buy sotto i 280 euro: scopri la super offerta.

Android 16 debutta sui Nothing Phone ma c'è un escluso eccellente tra i modelli compatibili - Android 16 sbarca finalmente anche sui Nothing Phone ma, tra i telefoni compatibili, non risulta un modello d'eccezione dell'azienda. Riporta msn.com

Nothing Phone (1) è ufficialmente destinato a perdere l'aggiornamento a Android 16 - Nothing ha annunciato che i suoi smartphone dal design unico sono destinati ad un aggiornamento alla quarta generazione della versione altrettanto particolare di Android - Secondo notebookcheck.it