Nonostante le truffe romantiche siano un' emergenza nazionale in Abruzzo in pochi cadono nella trappola digitale

Ilpescara.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia le truffe romantiche sono una delle minacce digitali più insidiose e diffuse nell'ultimo periodo, ma in Abruzzo sembrano ancora non essere a livelli allarmanti. Si tratta di truffe online che sfruttano la fiducia e la solitudine per sottrarre denaro e danneggiare le vittime. Nessuno può. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nonostante le truffe romantiche siano un'emergenza nazionale, in Abruzzo in pochi cadono nella trappola digitale; Centri da incubo in Myanmar: schiavi costretti a fare truffe online; Amore, inganno e criptovalute: il servizio de Le Iene rivela la rete criminale dietro le truffe online.

nonostante truffe romantiche sianoL’amore al tempo delle truffe: crescono in Italia le “romance scam”, ma la Sicilia si scopre meno vulnerabile al fenomeno - net le frodi romantiche, o "romance scam", sono diventate una delle minacce digitali più insidiose in Italia e in Sicilia. ilsicilia.it scrive

nonostante truffe romantiche sianoAmore e inganni digitali: al Nord un boom di truffe romantiche - Alto Adige s i colloca al sesto e ottavo posto della classifica – con indici di rischio di 7. Come scrive altoadige.it

