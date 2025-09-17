‘Non Succederà Più’ Yulia Bruschi e Giglio a Temptation Island? Mai

Bollicinevip.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Yulia Bruschi e Giglio a gonfie vele, cosa hanno detto su Temptation Island. SU  BOLLICINEVIP  TORNA LA RUBRICA  LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON  GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO  NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 13 settembre 2025  è andata in onda l’intervista radiofonica di Yulia Bruschi e Giglio, concorrenti dell’ultima edizione del  Grande Fratello. Giglio e Yulia Bruschi al GF (Screen Mediaset Infinity) I due hanno parlato della loro storia d’amore, ad oggi vivono la relazione a distanza ma approfittano di ogni momento per stare insieme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

8216non succeder224 pi2498217 yulia bruschi e giglio a temptation island mai

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Yulia Bruschi e Giglio a Temptation Island? “Mai”

Cerca Video su questo argomento: 8216non Succeder224 Pi2498217 Yulia