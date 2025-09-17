‘Non Succederà Più’ Yulia Bruschi e Giglio a Temptation Island? Mai

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Yulia Bruschi e Giglio a gonfie vele, cosa hanno detto su Temptation Island. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 13 settembre 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Yulia Bruschi e Giglio, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Giglio e Yulia Bruschi al GF (Screen Mediaset Infinity) I due hanno parlato della loro storia d’amore, ad oggi vivono la relazione a distanza ma approfittano di ogni momento per stare insieme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

