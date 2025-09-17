Non solo vino ma anche danze e musica | torna la Festa dell' uva nella Selva

FASANO - Un tempo la villeggiatura in collina terminava con la vendemmia, evento che segnava il ritorno alla vita cittadina e veniva festeggiato da tutti con gioia e partecipazione. Del resto, le colline fasanesi erano ricche di vigneti e palmenti in cui si viveva la vendemmia con un vero e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it