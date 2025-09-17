Non solo un simbolo | l’inchiesta Onu sul genocidio avrà effetti
Con il rapporto rilasciato il 16 settembre 2025, la Commissione d’inchiesta indipendente nominata dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu conclude che le autorità israeliane stiano commettendo un genocidio a Gaza. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Gaza, Commissione Onu: “Bambini presi intenzionalmente di mira, donne stuprate, palestinesi uccisi come gruppo. E’ genocidio”. Ira di Israele: “Antisemiti” - La Commissione ONU documenta uccisioni mirate, stupri e blocco di aiuti umanitari: "È genocidio contro i palestinesi" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
