Non solo un simbolo | l'inchiesta Onu sul genocidio avrà effetti

Con il rapporto rilasciato il 16 settembre 2025, la Commissione d’inchiesta indipendente nominata dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu conclude che le autorità israeliane stiano commettendo un genocidio a Gaza. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

simbolo l8217inchiesta onu genocidioGaza, Commissione Onu: “Bambini presi intenzionalmente di mira, donne stuprate, palestinesi uccisi come gruppo. E’ genocidio”. Ira di Israele: “Antisemiti” - La Commissione ONU documenta uccisioni mirate, stupri e blocco di aiuti umanitari: "È genocidio contro i palestinesi" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

L’Onu riconosce un genocidio: quello di Srebrenica - La strage fu voluta, evidentemente pianificata per le sue enormi dimensioni e per la brutalità, spaventosa anche in una terra già insanguinata da violenze inaudite. Scrive huffingtonpost.it

