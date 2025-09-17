In questa notizia si parla di: oled - prossima

Il prossimo MacBook Pro OLED avrà lo schermo touch | Rumor - X Vai su X

Il prossimo anno la tecnologia OLED sbarcherà finalmente anche sui MacBook di Apple - facebook.com Vai su Facebook

Non solo OLED: la prossima generazione di MacBook Pro sarà anche la prima con touch screen; Apple starebbe valutando un restyling radicale per i futuri MacBook Pro; MacBook Pro 2026: la nuova era dell’innovazione con display OLED e chip Apple M6.

MacBook Pro, in arrivo lo schermo OLED touch: produzione prevista verso la fine del 2026 - Chi Kuo ha svelato alcune indiscrezioni legate ai prossimi MacBook Pro, che a quanto pare saranno dotati di schermo touch. Secondo multiplayer.it

Il prossimo MacBook Pro OLED avrà lo schermo touch | Rumor - Chi Kuo il MacBook economico ne farà a meno almeno fino al 2027 ... Lo riporta hdblog.it