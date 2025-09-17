Non solo Cina | colpo di scena nel piano segreto di Berrettini

Colpo di scena nel calendario di Matteo Berrettini: dopo la Cina, il romano annuncia il ritorno a Stoccolma per il BNP Paribas Nordic Open. L’ipotesi del ritiro non era poi così folle. Matteo Berrettini, del resto, aveva usato delle parole molto aspre quando, all’indomani della sconfitta al primo turno di Wimbledon, aveva rivelato di sentirsi “perso” e di non sapere bene cosa fosse il caso di fare. Fortunatamente, però, anche quella ferita si è rimarginata. Resterà la cicatrice, magari, l’ennesima, ma non farà mai tanto male da impedirgli di fare ciò che più gli piace al mondo: competere. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

