Non solo Cina | colpo di scena nel piano segreto di Berrettini
Colpo di scena nel calendario di Matteo Berrettini: dopo la Cina, il romano annuncia il ritorno a Stoccolma per il BNP Paribas Nordic Open. L’ipotesi del ritiro non era poi così folle. Matteo Berrettini, del resto, aveva usato delle parole molto aspre quando, all’indomani della sconfitta al primo turno di Wimbledon, aveva rivelato di sentirsi “perso” e di non sapere bene cosa fosse il caso di fare. Fortunatamente, però, anche quella ferita si è rimarginata. Resterà la cicatrice, magari, l’ennesima, ma non farà mai tanto male da impedirgli di fare ciò che più gli piace al mondo: competere. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: cina - colpo
La Cina si sta prendendo il mondo senza sparare un colpo: la strategia di Pechino tra Usa e Russia
Michieletto non sbaglia un colpo: Italia, comodo 3-0 alla Cina
Simona Cinà, arriva l’esito dell’autopsia: il colpo di scena, com’è morta davvero
#MXGP #MXGPChina Terzo successo di fila e 112° in carriera nel Mondiale Motocross per Jeffrey Herlings, vincitore anche del Gran Premio della Cina, rispondendo soprattutto in Gara 2 colpo-su-colpo agli assalti di un ritrovato Tim Gajser. Al 51° hurrà nella - X Vai su X
La VL Pesaro tenta il colpo grosso con l'ex NBA Kay Felder Kay Felder playmaker mancino, 30 anni, 180 cm., prodotto Oakland University, con 60 partite giocate in NBA tra Cleveland, Chicago e Detroit. Poi passato in G-League. Poi tanti anni in Cina dal 2019 - facebook.com Vai su Facebook
Toyota sigla un accordo con tre alleati di grido per il futuro delle sue EV; Trump sospende i dazi per 90 giorni: ecco perché; Una Ferrari cinese? Accordo con Leapmotor. Ecco cosa sappiamo.
Non solo Cina: colpo di scena nel piano segreto di Berrettini - Matteo Berrettini ha colto tutti di sorpresa: ecco spuntare una nuova ed inaspettata tappa nel suo piano di rilancio. Secondo ilveggente.it