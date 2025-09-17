Non solo Anguissa Conte convinse altri due big a rimanere

Dailynews24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, altri due giocatori del Napoli sarebbero stati vicinissimi a lasciare l’azzurro quest’estate. Infatti, oltre ad Anguissa, Antonio Conte ha dovuto convincere altri due calciatori partenopei Fuga da Napoli negata Sembra la trama di un film, ma il pericolo di un addio di massa da Napoli è stato sfiorato. I partenopei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anguissa - conte

Conte stabilisce il limite per risolvere le situazioni di Anguissa e Raspadori

Conte in preda al panico: Zambo Anguissa out un mese | Il quadro completo del centrocampista

Napoli-Cagliari 1-0, il commento della partita: Anguissa salva Conte all'ultimo secondo

Fiorentina-Napoli 1-3: la decidono De Bruyne, Hojlund e Beukema; Calciomercato Napoli, Anguissa resta azzurro: è l'ombelico del gioco di Conte; Napoli-Juventus 2-1, la pagella: Anguissa vola, arbitro rimandato.

anguissa conte convinse dueConte convinse Anguissa e non solo: Frank e altri due big volevano lasciare Napoli - Antonio Conte, tecnico del Napoli, sin dal suo approdo nel capoluogo campano, ha dimostrato di essere un manager a tutto tondo. Segnala msn.com

anguissa conte convinse dueConte: "Sarà la stagione più complessa. Hojlund è pronto, vi svelo sostituto di Anguissa. Rrahmani assenza pesante" - Napoli: 'E' arrivato il momento della verità, inizieremo a giocare ogni tre giorni'. Si legge su areanapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Conte Convinse Due