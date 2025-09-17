Non solo Anguissa Conte convinse altri due big a rimanere
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, altri due giocatori del Napoli sarebbero stati vicinissimi a lasciare l’azzurro quest’estate. Infatti, oltre ad Anguissa, Antonio Conte ha dovuto convincere altri due calciatori partenopei Fuga da Napoli negata Sembra la trama di un film, ma il pericolo di un addio di massa da Napoli è stato sfiorato. I partenopei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: anguissa - conte
Conte stabilisce il limite per risolvere le situazioni di Anguissa e Raspadori
Conte in preda al panico: Zambo Anguissa out un mese | Il quadro completo del centrocampista
Napoli-Cagliari 1-0, il commento della partita: Anguissa salva Conte all'ultimo secondo
Cassano a Viva El Futbol: “Io pensavo: ‘arriva De Bruyne? O vendono Anguissa o Anguissa è fuori (in panchina, ndr)’. Non avrei mai immaginato che (Conte, ndr) potesse usare il 4-1-4-1. E invece Anguissa ha giocato ed è stato mostruoso in queste prime tre - X Vai su X
È il centrocampista con meno hype della rosa di Antonio Conte, ma non per questo è il meno importante: Zambo Anguissa e il suo “okok” sono l’oro di Napoli. ? a cura di @giacomo_brunetti @iliaditalia @seriea #cronachedispogliatoio #anguissa #ADV #na - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Napoli 1-3: la decidono De Bruyne, Hojlund e Beukema; Calciomercato Napoli, Anguissa resta azzurro: è l'ombelico del gioco di Conte; Napoli-Juventus 2-1, la pagella: Anguissa vola, arbitro rimandato.
Conte convinse Anguissa e non solo: Frank e altri due big volevano lasciare Napoli - Antonio Conte, tecnico del Napoli, sin dal suo approdo nel capoluogo campano, ha dimostrato di essere un manager a tutto tondo. Segnala msn.com
Conte: "Sarà la stagione più complessa. Hojlund è pronto, vi svelo sostituto di Anguissa. Rrahmani assenza pesante" - Napoli: 'E' arrivato il momento della verità, inizieremo a giocare ogni tre giorni'. Si legge su areanapoli.it