Non solo Anguissa Conte convinse altri due big a rimanere

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, altri due giocatori del Napoli sarebbero stati vicinissimi a lasciare l’azzurro quest’estate. Infatti, oltre ad Anguissa , Antonio Conte ha dovuto convincere altri due calciatori partenopei Fuga da Napoli negata Sembra la trama di un film, ma il pericolo di un addio di massa da Napoli è stato sfiorato. I partenopei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: anguissa - conte

Conte stabilisce il limite per risolvere le situazioni di Anguissa e Raspadori

Conte in preda al panico: Zambo Anguissa out un mese | Il quadro completo del centrocampista

Napoli-Cagliari 1-0, il commento della partita: Anguissa salva Conte all'ultimo secondo

Cassano a Viva El Futbol: “Io pensavo: ‘arriva De Bruyne? O vendono Anguissa o Anguissa è fuori (in panchina, ndr)’. Non avrei mai immaginato che (Conte, ndr) potesse usare il 4-1-4-1. E invece Anguissa ha giocato ed è stato mostruoso in queste prime tre - X Vai su X

È il centrocampista con meno hype della rosa di Antonio Conte, ma non per questo è il meno importante: Zambo Anguissa e il suo “okok” sono l’oro di Napoli. ? a cura di @giacomo_brunetti @iliaditalia @seriea #cronachedispogliatoio #anguissa #ADV #na - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Napoli 1-3: la decidono De Bruyne, Hojlund e Beukema; Calciomercato Napoli, Anguissa resta azzurro: è l'ombelico del gioco di Conte; Napoli-Juventus 2-1, la pagella: Anguissa vola, arbitro rimandato.

Conte convinse Anguissa e non solo: Frank e altri due big volevano lasciare Napoli - Antonio Conte, tecnico del Napoli, sin dal suo approdo nel capoluogo campano, ha dimostrato di essere un manager a tutto tondo. Segnala msn.com

Conte: "Sarà la stagione più complessa. Hojlund è pronto, vi svelo sostituto di Anguissa. Rrahmani assenza pesante" - Napoli: 'E' arrivato il momento della verità, inizieremo a giocare ogni tre giorni'. Si legge su areanapoli.it