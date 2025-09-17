Non si trova un cuoco dobbiamo chiudere
“Chiuso temporaneamente per mancanza di personale”. È il cartello “affisso” sui social dai titolari del ristorante di Tolentino “Sandro & Elena”, ovvero Gianfranco Cinti detto Sandro e la moglie Elena Kabanova. “Cari clienti, con grande dispiacere vi informiamo che rimarremo temporaneamente chiusi per mancanza di personale – hanno spiegato nell’annuncio -. Sappiamo quanto aspettate i nostri piatti e le nostre serate insieme, e proprio per questo vi chiediamo comprensione in questo momento. Torneremo presto ad accogliervi con il calore e la qualità di sempre. Grazie di cuore per il vostro affetto e per la vostra pazienza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trova - cuoco
CERCASI AIUTO- CUOCO | TRATTORIA A BOSCO CHIESANUOVA cerca 1 AIUTO CUOCO/A SI OFFRE UN LAVORO FULL TIME DI 40 ORE SETTIMANALI WEEK END COMPRESI Per candidature rivolgersi allo sportello lavoro o inviare mail a sportellolavor - facebook.com Vai su Facebook
Il «posto di Ste» senza personale: «Dobbiamo chiudere per un po’»; Lorenzo Biagiarelli e la shitstorm dopo il suicidio di Giovanna Pedretti: «Dobbiamo chiudere giornali e social?.