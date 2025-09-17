La Juventus pareggia in extremis contro il Borussia Dortmund, ma ciò non basta per Emiliano Viviano che dice la sua contro il calcio di Tudor Emiliano Viviaa il pareggio dei bianconeri e boccia il gioco di Igor Tudor dopo la prima partita in Champions League. La formazione riesce a trovare il punto grazie al gol di Kelly, dopo un secondo tempo al cardiopalma. Sempre sotto, addirittura in difficoltà dopo il rigore del 4-2 segnato da Bensebaini. Alla fine la squadra ha reagito, di rabbia, anche grazie all’ingresso importante e fondamentale di Dusan Vlahovic. A proposito del serbo, Viviano sottolinea che l’ex attaccante della Fiorentina non ha ancora raggiunto il livello visto alla Viola. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Non si è ancora visto” | La sentenza di Viviano sulla Juventus