NON SEI QUI | il primo singolo del cantautore dema segna una rinascita emozionale

Il 17 settembre 2025 segna l'uscita infrasettimanale di "Non sei qui", il primo singolo di dema. Non si tratta di un esordio assoluto, ma di una vera e propria rinascita: un progetto giovane che, dopo un periodo di silenzio, torna oggi con maggiore consapevolezza e coraggio. Un brano introspettivo che nasce da una mancanza, ecco "Non sei qui" di dema. Il 17 settembre 2025 esce "Non sei qui", il primo singolo ufficiale del progetto musicale dema, pubblicato grazie alla collaborazione tra Altafonte, BOC Music Group e Lab22. Una pubblicazione infrasettimanale che non rappresenta un vero esordio, ma piuttosto una profonda rinascita artistica, frutto di un lungo periodo di silenzio e trasformazione interiore.

