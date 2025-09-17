NON SEI QUI | il primo singolo del cantautore dema segna una rinascita emozionale
Il 17 settembre 2025 segna l’uscita infrasettimanale di “Non sei qui”, il primo singolo di dema. Non si tratta di un esordio assoluto, ma di una vera e propria rinascita: un progetto giovane che, dopo un periodo di silenzio, torna oggi con maggiore consapevolezza e coraggio. Un brano introspettivo che nasce da una mancanza, ecco “Non sei qui” di dema. Il 17 settembre 2025 esce “Non sei qui”, il primo singolo ufficiale del progetto musicale dema, pubblicato grazie alla collaborazione tra Altafonte, BOC Music Group e Lab22. Una pubblicazione infrasettimanale che non rappresenta un vero esordio, ma piuttosto una profonda rinascita artistica, frutto di un lungo periodo di silenzio e trasformazione interiore. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: primo - singolo
Chi è Labrinth, produttore e autore con Damiano David del suo primo singolo senza i Maneskin
Mavi debutta con “Shot”: dal 4 luglio 2025 il primo singolo in radio e streaming
Hip hop, il collettivo 333 Mob annuncia l’album: il primo singolo con Lazza
#PlaceboEffect by @solar_constant7 Il primo singolo estratto dall'ottavo album Never Let Me Go è stato "Beautiful James". È stato pubblicato il 16 settembre 2021. Un brano straordinario caratterizzato dal tipico sound dei Placebo con alcune aggiunte synth e - X Vai su X
"Altrove" è il primo singolo da solista di #Morgan. Il brano, scritto e arrangiato dal cantautore, è il singolo apripista estratto dall'album Canzoni dell'appartamento (vincitore della Targa Tenco 2003 come miglior album d’esordio). #altrove #canzone #musicaitalia - facebook.com Vai su Facebook
“Ma quanto sei bella”, il nuovo video del cantautore parmigiano Izine; Andrea Laszlo De Simone pubblica ‘La notte’ e annuncia il nuovo album; Disponibile su Youtube Vialli; nuovo brano del cantautore lucano Raffaele Tedesco dedicato al al grande campione e al calcio gentile degli anni 90.
"Che bella sei". Ecco il primo singolo della band ’Ossigeno’ - "Che bella sei", questo il titolo, già presente sulle migliori piattaforme, verrà seguito a breve da altri brani per un ... Riporta lanazione.it
"Tutti i rimpianti che hai", il nuovo singolo di Seltsam - Fa il suo esordio nel panorama musicale italiano grazie al suo primo singolo “Lenzuola” pubblicato durante il ... Scrive rainews.it