Non rientra a casa lo trovano morto in auto | Leonardo Ricucci ucciso con una scarica di proiettili
Un uomo di 38 anni è stato ucciso a Monte Sant'Angelo, nel Foggiano. Si chiamava Leonardo Ricucci. Il corpo è stato trovato, nella notte tra 16 e 17 settembre, crivellato da colpi di arma da fuoco nella sua auto.Leonardo Ricucci trovato morto: ucciso con una scarica di proiettiliRicucci ieri sera. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: rientra - casa
Derubato di mille euro mentre rientra in casa: aveva appena prelevato
Brutale aggressione mentre rientra a casa da una serata con gli amici, violentata sotto casa
Rimedi per il caldo, ventilatore o aria condizionata? I consigli dell'esperto: «Ecco cosa fare quando si rientra a casa per contrastare le alte temperature»
43enne rientra a casa e la trova a soqquadro. Sottratti gioielli e contanti per un valore di circa 30mila euro. - facebook.com Vai su Facebook
Non rientra a casa, lo trovano morto in auto: Leonardo Ricucci ucciso con una scarica di proiettili; Rimini, rientra a casa e trova il figlio di 39 anni morto in soggiorno: indagini; Milano, uomo rientra a casa e trova il domestico morto: ladro arrestato sul posto | Vittima è stata strangolata.
Rimini, rientra a casa e trova il figlio di 39 anni morto in soggiorno: indagini - Rimini, 20 agosto 2025 – Tragedia ieri sera a Viserba, dove un cittadino ucraino di 39 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Segnala ilrestodelcarlino.it
Vive per tre anni con il fratello morto: i carabinieri trovano in casa il cadavere mummificato - Almeno fino a qualche giorno fa, quando dei funzionari dei servizi sociali del Comune di Galbiate, ... milano.repubblica.it scrive