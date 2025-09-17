Non più di 20 studenti in aula la proposta di legge Avs contro le classi pollaio

(Adnkronos) – "Non più di 20 per classe – Facciamo spazio all’istruzione di qualità" è il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre il fenomeno delle classi pollaio che domani mattina, giovedi 18 settembre, verrà depositata presso la Corte di Cassazione. Alle ore 9.30 in piazza Cavour punto stampa di presentazione dell’iniziativa. Saranno . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it