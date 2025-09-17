Non più di 20 studenti in aula la proposta di legge Avs contro le classi pollaio
"Non più di 20 per classe – Facciamo spazio all'istruzione di qualità" è il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre il fenomeno delle classi pollaio che domani mattina, giovedi 18 settembre, verrà depositata presso la Corte di Cassazione. Alle ore 9.30 in piazza Cavour punto stampa di presentazione dell'iniziativa.
“In presenza o sul web?” Tre fattori psicologici decidono se gli studenti scelgono l’aula o lo schermo per seguire le lezioni ibride. Lo studio tedesco
Mille docenti specializzati per insegnare l’italiano agli studenti stranieri, Valditara: “Ragazzi che non conoscono nemmeno buongiorno e buona sera. Frequenteranno in un’aula apposita un corso accelerato di lingua”
Sparatoria in un'università a Philadelphia, è il campus di Papa Leone XIV, L'appello agli studenti: «Barricatevi nelle vostre stanze o in aula»
All’università di Pisa un gruppo di studenti pro Palestina ha interrotto una lezione di Scienze politiche, scontrandosi con il docente Rino Casella. Nei video diffusi sui social si vedono i manifestanti entrare in aula con bandiere palestinesi, tra accuse al professo - X Vai su X
Blitz pro Palestina, studenti occupano un’aula all’Università di Pisa: professore aggredito - facebook.com Vai su Facebook
Monteponi, appena 20 studenti in aulaL'Università rischia di chiudere - Dopo avere perduto il corso di Ingegneria ambientale, potrebbe andare a esaurimento anche Scienza dei materiali. unionesarda.it scrive
Scuola, arriva il prof di italiano per alunni stranieri: in aula se almeno il 20% di studenti ha una conoscenza scarsa della nostra lingua - È pronto il piano del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara per sostenere lo ... Scrive ilmessaggero.it