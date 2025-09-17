Non film di star wars | le 10 migliori pellicole di mark hamill

la carriera cinematografica di mark hamill: oltre star wars. Mark Hamill, celebre per aver interpretato Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha costruito un percorso artistico ricco di ruoli diversificati e di grande valore. La sua filmografia comprende opere che spaziano dal cinema indipendente alle produzioni più commerciali, dimostrando una versatilità che va ben oltre il personaggio iconico. ruoli e performance significative nel corso degli anni. partecipazioni in film e serie tv. Hamill ha preso parte a numerosi titoli, spaziando tra generi diversi. Tra le sue interpretazioni più note ci sono ruoli in produzioni come Corvette Summer, commedia del 1978 dove recita accanto ad Annie Potts, e Body Bags, segmento horror diretto da Tobe Hooper nel 1993. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Non film di star wars: le 10 migliori pellicole di mark hamill

In questa notizia si parla di: film - star

Superman e la preparazione della star per il tour stampa del film

Riferimenti al fumetto all-star superman nel film dc di james gunn

I film originali di star trek hanno superato le pellicole di tng e kelvin in un aspetto fondamentale

Addio a Robert Redford I film con protagonista la star di Hollywood saranno disponibili gratis per 7 giorni su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook

La star del film American Gigolò: «Voleva che partecipassi a una sua sfilata, l'ho adorato dal primo momento» - X Vai su X

Star Wars: New Jedi Order, le ultime indiscrezioni sul film di Rey sono davvero pessime; Star Wars: Episodio 10 ha perso lo sceneggiatore, cosa che probabilmente porterà a un ritardo nell'uscita; Star Wars: la nuova trilogia non parlerà degli Skywalker?.

Damon Lindelof sta lavorando a un nuovo film Star Wars: lo dirigerà Sharmeen Obaid-Chinoy - Lo sceneggiatore Damon Lindelof sta scrivendo un nuovo capitolo della saga di Star Wars che sarà diretto da Sharmeen Obaid- Lo riporta tg24.sky.it

Star Wars, tutti i nuovi film e gli show televisivi in arrivo nel 2024 e oltre - In quest'ultimo periodo raramente i fan di Star Wars sono rimasti a corto di serie televisive dedicate al franchise, pur restando in attesa delle nuove stagioni di The Mandalorian e Andor. Come scrive it.ign.com