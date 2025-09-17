Non era un' associazione culturale ma un night club gestore arrestato a Roma e maxi sequestro da 500mila euro

Gestore di night club ai domiciliari a Roma per sfruttamento della prostituzione ed evasione: sequestrati beni per oltre 500.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

