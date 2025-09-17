Non avere paura di chiedere aiuto a Modena un cortometraggio per i pazienti con tumore della vescica
Avere il coraggio di riconoscere la malattia e poterla affrontare senza nasconderla a se stessi o ai propri familiari. È questo il messaggio che parte dal cortometraggio presentato oggi, mercoledì 17 settembre, nel corso di una conferenza stampa al Policlinico di Modena.Il progetto, promosso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: avere - paura
Thais Wiggers, la fine del rapporto con Mammucari: “Cosa ho imparato? Ad avere paura”
Thais Wiggers sull’ex Teo Mammucari: “Dal nostro rapporto ho imparato ad avere paura”
Paura a Wimbledon, Putintseva interrompe la partita per uno stalker in tribuna: “Potrebbe avere un coltello, allontanate quell’uomo”
Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio. Non avere paura di quello che sarà, concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico. - facebook.com Vai su Facebook
Non avere paura di chiedere aiuto a Modena un cortometraggio per i pazienti con tumore della vescica; Pellai: Ai bambini vanno insegnate regole chiare, i genitori non devono avere paura di chiedere aiuto. Dalla tragedia di Milano un richiamo urgente a scuola e comunità; Mille e la musica che aiuta la mente: «Non dobbiamo avere paura di chiedere aiuto».
Paura delle malattie: quando il timore diventa ansia e come gestirlo - Dalla gestione dello stress ai pensieri rigidi: i consigli della psicoterapeuta Lucia Montesi per recuperare serenità e fiducia ... Riporta centropagina.it
Francesca Michielin, ansia e paura per concerto Arena di Verona: “Ho dovuto chiedere aiuto”/ Lo sfogo choc - concerto: per l'Arena di Verona si sta preparando con una persona molto speciale. Secondo ilsussidiario.net