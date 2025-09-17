Noi Moderati Tanti e gli altri si auto sospendono Campagna elettorale intensa tra lupi e sanità

Arezzonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è il comitato emergenza lupo in prima linea, ci sono pezzi della sanità pubblica e privata, consiglieri comunale i e assessori. E sullo sfondo, nel dietro alle quinte chat infuocate e lunghe telefonate che sono servite a comporre le liste e a curare i mal di pancia dove è stato possibile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: moderati - tanti

Tomasi, via alla lista col rebus sindaci. Noi Moderati chiama Tanti : "Non mi candido, resto in Comune"

Noi Moderati, Tanti e gli altri si auto sospendono. Campagna elettorale intensa tra lupi e sanità.

Cerca Video su questo argomento: Moderati Tanti Auto Sospendono