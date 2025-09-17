noi alunni loro i maestri conte spiazza tutti prima della sfida al city

Umiltà e orgoglio. Parole che sembrano in contrasto, ma che riassumono perfettamente l’ Antonio Conte che si presenta a Manchester, alla vigilia dell’esordio del suo Napoli in Champions League. Di fronte c’è la squadra più forte del mondo, il City, e il tecnico salentino usa la comunicazione come prima arma tattica: abbassa i toni, toglie pressione, ma tra le righe lancia un messaggio chiaro. Non siamo qui per fare le comparse. Conte e Guardiola “Alunni contro maestri”: la strategia dell’umiltà. È una partita che si gioca prima nella testa e poi sul campo. E Conte, da maestro della comunicazione, si veste da sfidante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

