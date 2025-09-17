Nocera Superiore il Centro Polivalente sarà intitolato a Giuseppe Salvi
A Nocera Superiore il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo potrebbe presto portare il nome dell’avvocato Giuseppe Salvi, già sindaco della città. Il primo cittadino Gennaro D’Acunzi ha firmato un atto di indirizzo che sarà portato in Consiglio comunale per la discussione. Dopo l’intitolazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: nocera - superiore
Nocera Superiore, approvate due importanti delibere per la valorizzazione del patrimonio culturale
Consiglio comunale a Nocera Superiore: via libera al "Masterplan" e alle nuove elezioni per il Forum Giovani
Nocera Superiore al fianco degli amici a quattro zampe: parte la campagna “Non Abbandonarli”
Il giardino. Clark · Recuerdame. Il giardino-area pic-nic e feste private Nocera Superiore Chiama Andrea Nunziata al n.3939665279 - facebook.com Vai su Facebook
Nocera Superiore, D’Acunzi propone l’intitolazione del Centro Polivalente a Salvi; Nocera Superiore, Centro Polivalente intitolato all’ex sindaco Giuseppe Salvi?; Nocera Superiore, il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo sarà intitolato all'ex sindaco Giuseppe Salvi.
Nocera Superiore, rubato il minibus per il trasporto dei disabili - Rubato nella notte, a Nocera Superiore, il minibus utilizzato per il trasporto dei disabili. Lo riporta ilmattino.it