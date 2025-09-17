Tempo di lettura: 2 minuti Il 23 settembre p.v., il PalaCoscioni di Nocera Inferiore ospiterà la Giornata della Protezione Civile dell’Agro Nocerino-Sarnese, un appuntamento che vedrà riuniti i Comuni del territorio, le associazioni di volontariato e le istituzioni civili e religiose per riflettere e valorizzare il ruolo fondamentale della Protezione Civile nella vita delle comunità. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione della Città di Nocera Inferiore, in collaborazione con la Regione Campania, la Provincia di Salerno, la Protezione Civile nazionale e regionale, e con la partecipazione dei Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nocera Inferiore ospita la “Giornata della Protezione Civile”