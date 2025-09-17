No non era un santo

L’influencer trumpiano Charlie Kirk, dopo la sua uccisione, è stato beatificato dai giornali di destra, ma non era un santo: aveva posizioni retrive, oscurantiste in materia di armi, aborto, omosessuali e immigrati. Vera Capriotti via email Gentile lettrice, è così: Kirk non era né Gandhi né Martin Luther King, come ha detto Piergiorgio Odifreddi, una delle menti più lucide in Italia e perciò subito aggredito dalle destre: “commento disumano, spaventoso” ha urlato Meloni, una specialista nel far credere che gli asini volino. Per dire, Kirk organizzò una campagna (questa sì disumana e spaventosa) per impedire l’aborto di una bambina di 11 anni stuprata e rimasta incinta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it