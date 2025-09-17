No alla soluzione finale contro il popolo palestinese fiaccolata per Gaza e sciopero | la Cgil si mobilita

Da piazza Cavallotti a piazza del Municipio. Per dire ‘no’ alla soluzione finale contro il popolo palestinese. Al grido di  “Pace a Gaza e in tutto il mondo”. La Cgil ha organizzato per mercoledì 17 settembre, a partire dalle ore 20, una fiaccolata per Gaza. “Nella notte tra lunedì e martedì è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

