La storia di Paolo Mendico, il quattordicenne che si è tolto la vita a causa del bullismo, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Era soprannominato “Paoletta” e anche “Nino D’Angelo” per il suo caschetto di capelli biondi così simili quelli del cantante partenopeo che dal suo profilo Instagram ha voluto esprimere un pensiero su questa tragedia. “Come si fa a trovare una ragione a questa cosa?” si chiede l’artista, esprimendo la sua impotenza di fronte alla tragedia. D’Angelo si interroga sulla solitudine che deve aver avvolto Paolo, spingendolo a un gesto così estremo. “Dov’eravamo noi, tutti noi che oramai sappiamo sempre poco dei nostri figli?”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nino D’Angelo affranto dopo la morte di Paolo Mendico: “Perdonaci se non ti abbiamo aiutato, scusa se ti hanno dato il mio nome”