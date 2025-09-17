Nike e il collettivo Air Afrique hanno creato la sneaker più bella del 2025
È vero, tra Nike, adidas e gli altri grandi marchi, le collaborazioni nel mondo delle sneaker sono ormai tantissime e c’è davvero da perderci la testa. Eppure, alcune riescono a distinguersi al punto da diventare dei classici che verrebbe quasi voglia di accaparrarsi subito. È esattamente quello che rischia di accadere con la nuova Air Max RK61 di Nike, nata dalla collaborazione con il collettivo Air Afrique. © Nike © Nike Da qualche anno, questo gruppo di creativi con base a Parigi – che prende il nome dalla storica compagnia aerea – valorizza la cultura africana, sia attraverso collaborazioni artistiche, che con l’organizzazione di eventi e partnership con grandi nomi della moda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
