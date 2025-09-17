Nike e Air Afrique insieme per la Air Max RK61 | un ponte tra memoria cultura e innovazione

Un omaggio alla compagnia aerea che ha unito l’Africa occidentale e la diaspora, tra eleganza sartoriale e tecnologia Nike. Nike ha unito le forze con Air Afrique, collettivo creativo con sede a Parigi, per dare vita alla Air Max RK61: una silhouette ispirata alla scarpa classica che intreccia artigianalità, eredità culturale e tecnologia, evocando ricordi condivisi di viaggio. Il nome stesso — RK61 — rimanda al codice dei voli della compagnia aerea Air Afrique e al suo anno di fondazione, il 1961. Un tributo al ruolo storico della compagnia, che per decenni ha unito le nazioni dell’Africa occidentale e le comunità della diaspora. 🔗 Leggi su 361magazine.com

