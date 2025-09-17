Nike Dsquared e Prada | il furgone della contraffazione che fornisce scarpe e magliette ai venditori abusivi
Dal mercato di Forcella alle sacche dei venditori abusivi della Capitale. Un furgone della contraffazione, carico di articoli griffati che rifornisce i commercianti che affollano i tanti mercatini illegali della città. Nike, Prada, Dsquared2, Moncler, Nike, Versace, Luois Vuitton, Alexander. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: nike - dsquared
Erano tutti falsi: Nike, Adidas, Puma, Air Jordan, Palm Angels, Ducati Corse e DSquared2 - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrato laboratorio cinese abusivo. Scoperte su un furgone 403 false Nike - Ancora due operazioni dei carabinieri condotte nell’ambito dei controlli a vasto raggio sulle attività del cosiddetto distretto parallelo rappresentato dalle aziende cinesi. Lo riporta notiziediprato.it