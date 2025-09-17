Niccolò Fabi in concerto al Gran Teatro Geox di Padova

Padovaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad ottobre inizia il nuovo viaggio live di Niccolò Fabi che tornerà sui palchi dei principali teatri della penisola con un nuovo capitolo della sua carriera, legato anche all'uscita del progetto discografico "Libertà negli occhi": l'appuntamento per Padova sarà il 20 ottobre al Gran Teatro Geox. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: niccol - fabi

Fabi Silvestri Gazzè in concerto il 30 luglio a “Rock in Roma” - Buone notizie per i tanti fan del trio Fabi Silvestri Gazzè, una delle più belle sorprese musicali dell’ultimo anno. Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Niccol242 Fabi Concerto Gran