Niccolò Fabi in concerto al Gran Teatro Geox di Padova
Ad ottobre inizia il nuovo viaggio live di Niccolò Fabi che tornerà sui palchi dei principali teatri della penisola con un nuovo capitolo della sua carriera, legato anche all'uscita del progetto discografico "Libertà negli occhi": l'appuntamento per Padova sarà il 20 ottobre al Gran Teatro Geox. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
NICCOLO' FABI - LIBERTA' NEGLI OCCHI TOUR 2025 04-10-2025 ISERNIA - Auditorium 10 Settembre 1943 09-10-2025 RAVENNA - Teatro Alighieri 11-10-2025 MILANO - Teatro Arcimboldi 12-10-2025 MILANO - Teatro Arcimboldi 13-10-2025 BOLOGNA -
