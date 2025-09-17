Next of Kin Fidelity Anteprima | Una gemma narrativa che esplora i confini della memoria

Next of Kin: Fidelity si presenta come una piccola avventura narrativa in pixel art capace di sorprendere per intensità e profondità emotiva. Nonostante la durata contenuta, stimata tra le due e le quattro ore, riesce a lasciare un segno che va oltre la sua breve permanenza sullo schermo. Al centro della vicenda troviamo Bjorn, un uomo perseguitato da un trauma infantile che riaffiora in forma di incubo ricorrente, mettendo a nudo fragilità e ricordi che il protagonista non ha mai superato. La comparsa di Leyla, donna misteriosa che sembra avere le sembianze della sua amica d’infanzia scomparsa anni prima, apre un conflitto tra realtà e illusione, tra speranza e dolore, spingendo il giocatore a chiedersi se sia davvero lei o solo un riflesso della memoria. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

