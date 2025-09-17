Next Fashion in dote 13 milioni per progetti della filiera moda
IL BANDO. Al via le domande per partecipare al bando «Next Fashion», un’iniziativa strategica per sostenere l’innovazione e la transizione sostenibile del sistema moda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
È in apertura il Bando Next Fashion, che stanzia 13 milioni di euro per il sostegno dell’innovazione e della responsabilità imprenditoriale nel settore moda, tessile e accessori. Domande dal 16 settembre al 17 novembre, al link http://reglomb.it/inxO50WV4v - X Vai su X
