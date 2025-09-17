Newcastle-Barcellona per Flick inizia l' assalto alla Champions | pronostico

In questa notizia si parla di: newcastle - barcellona

Flick ‘perdonato’ dall’Uefa dopo i fatti di Inter Barcellona: sarà in panchina col Newcastle

Newcastle-Barcellona: spagnoli senza Yamal, può finire in pareggio

Newcastle-Barcellona (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita pirotecnica al St James’ Park?

