New York Fashion Week Emily Ratajkowski si stufa della prima fila e si sale in passerella
Chi l’ha detto che Emily Ratajkowski sia destinata solo al front row? Alla New York Fashion Week, la modella ha deciso di ribaltare le regole del gioco: non spettatrice in prima fila, ma protagonista assoluta in passerella. E lo ha fatto per Tory Burch, uno dei brand con cui ha stretto un legame speciale, firmando campagne e collezioni eyewear. Stavolta però Emily ha lasciato il ruolo da ospite d’onore per indossare i panni della modella vera e propria, sfilando con un look tanto semplice quanto raffinato. Emily Ratajkowski, l’ingresso da diva da Tory Burch. Emily, 34 anni, ha sfilato con un top a spalline sottili dal delicato colore neutro, segnato da piccole cuciture e dettagli annodati, che lasciavano intravedere un tocco quasi raw. 🔗 Leggi su Dilei.it
