New York Fashion Week | cala il sipario con Emma Roberts Demi Lovato Elle Fanning e tutte le altre star in front row

Vanityfair.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È calato il sipario sulla settimana della moda newyorkese. Tanti gli eventi e i fashion show che si sono tenuti in questi frenetici giorni, ma anche tante le star avvistate tra le prime file dei défilé: da Demi Lovato a Derek Blasberg, da Emma Roberts a Ciara passando per Jessica Alba, Nicky Hilton e moltissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

new york fashion week cala il sipario con emma roberts demi lovato elle fanning e tutte le altre star in front row

© Vanityfair.it - New York Fashion Week: cala il sipario con Emma Roberts, Demi Lovato, Elle Fanning (e tutte le altre star in front row)

In questa notizia si parla di: york - fashion

Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sfilata a New York

Sogni metropolitani: le novità che accenderanno la New York Fashion Week

Fashion week, New York al via con oltre 100 appuntamenti

Sport romance firmato Tory Burch alla New York fashion week; Vivian Wilson, figlia transgender di Elon Musk, debutta come modella alla New York Fashion Week primavera estate 2026; New York Fashion Week, in passerella anche Vivian Wilson: è la figlia transgender di Elon Musk.

new york fashion weekI gioielli più belli dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026 - chic: Maria McManus e Ulla Johnson guardano all’Africa orientale e alle comunità Masai, riproponendo ... Segnala iodonna.it

new york fashion weekNew York Fashion Week: in passerella la figlia transgender di Elon Musk a favore dei diritti trans - Vivian Jenna Wilson, figlia transgender di Elon Musk, debutta alla New York Fashion Week 2025: moda, diritti e identità in passerella. mam-e.it scrive

Cerca Video su questo argomento: New York Fashion Week