Netanyahu i massacri di Gaza come scudo giudiziario | il premier israeliano ancora in fuga dal processo

Il processo a Benjamin Netanyahu non è una parentesi secondaria della sua carriera politica: è l’asse su cui ruota la sua strategia di sopravvivenza. In Israele, da maggio 2020, il Tribunale distrettuale di Gerusalemme lo giudica per tre distinti capi di accusa. Il cosiddetto Caso 1000 riguarda i regali ricevuti da uomini d’affari — sigari, champagne, gioielli — in cambio di favori. Il Caso 2000 si concentra sugli accordi tentati con l’editore Arnon Mozes per ottenere articoli favorevoli in cambio di una legge contro i concorrenti. Ma il fascicolo più grave è il Caso 4000: l’accusa di avere favorito la compagnia di telecomunicazioni Bezeq, controllante del sito Walla, attraverso decisioni regolatorie, in cambio di copertura mediatica compiacente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu, i massacri di Gaza come scudo giudiziario: il premier israeliano ancora in fuga dal processo

