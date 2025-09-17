Nestlé perde un altro peso massimo | via il Presidente Bulcke

Quifinanza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nestlè perde un altro pezzo grosso del suo top management: dopo il licenziamento del CEO Laurent Freixe, a causa di una “elazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta subordinata”  se ne va anche il Presidente Paul Bulcke, un veterano del colosso alimentare svizzero, che detiene marchi super noti come KitKat e Nespresso. Bulcke ha rassegnato le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, lanciando da subito il timone a al vicepresidente Pablo Isla, che avrebbe dovuto succedergli nell’aprile 2026. Isla  assumerà formalmente la presidenza a partire dal 1° ottobre. Inoltre, Dick Boer è stato nominato Lead Independent Director e Vicepresidente dalla stessa data, mentre Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch è stata nominata Vicepresidente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

