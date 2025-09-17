Nestlé Pablo Isla nominato nuovo presidente dopo le dimissioni di Paul Bulcke guiderà il board in una fase di transizione anticipata
Già alla guida di Inditex, Isla prende le redini del CdA Nestlé dal 1° ottobre, il cambio avviene dopo le dimissioni di Bulcke e il licenziamento del CEO Freixe per violazione del codice etico Nestlé si prepara a una nuova fase ai vertici aziendali.
Scossone ai vertici di Nestlé. Dopo appena un anno alla guida del colosso svizzero, il Ceo Laurent Freixe è stato licenziato con effetto immediato per non aver dichiarato una relazione sentimentale con una dipendente diretta.
Nestlé il presidente Paul Bulcke si dimette | al suo posto Pablo Isla.
