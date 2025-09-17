Nestlé Pablo Isla nominato nuovo presidente dopo le dimissioni di Paul Bulcke guiderà il board in una fase di transizione anticipata

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già alla guida di Inditex, Isla prende le redini del CdA Nestlé dal 1° ottobre, il cambio avviene dopo le dimissioni di Bulcke e il licenziamento del CEO Freixe per violazione del codice etico Nestlé si prepara a una nuova fase ai vertici aziendali. Dopo l'uscita dell’amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nestl233 pablo isla nominato nuovo presidente dopo le dimissioni di paul bulcke guider224 il board in una fase di transizione anticipata

© Ilgiornaleditalia.it - Nestlé, Pablo Isla nominato nuovo presidente, dopo le dimissioni di Paul Bulcke, guiderà il board in una fase di transizione anticipata

In questa notizia si parla di: nestl - pablo

Nestlé il presidente Paul Bulcke si dimette | al suo posto Pablo Isla.

nestl233 pablo isla nominatoNestlé, si dimette il presidente Paul Bulcke. Al suo posto Pablo Isla - Inoltre, Dick Boer è stato nominato Lead Independent Director e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ... Segnala ilsole24ore.com

nestl233 pablo isla nominatoNestlé, Pablo Isla nuovo presidente dal 1° ottobre dopo dimissioni di Paul Bulcke - Il board di Nestlé, colosso svizzero del settore alimentare, ha ufficializzato che Pablo Isla assumerà la carica di presidente a partire dal ... teleborsa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nestl233 Pablo Isla Nominato