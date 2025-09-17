Nestlé il presidente Paul Bulcke si dimette | al suo posto Pablo Isla

Nuovo scossone in Nestlé. Il colosso alimentare svizzero ha infatti comunicato che il presidente Paul Bulcke ha deciso di rassegnare le dimissioni in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, prevista per il 2026. Al suo posto, a partire dal primo ottobre, subentrerà l’attuale vice della società Pablo Isla. Una decisione su cui, secondo il Financial Times, ha pesato il licenziamento dell’ex Ceo Laurent Freixe per via di una relazione clandestina con una collega, che ha creato un forte imbarazzo all’interno del gruppo e fra gli investitori, decisi a voltare completamente pagina. Parallelamente, il Cda ha nominato Dick Boer e Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch per la carica di vicepresidenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

