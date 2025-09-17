Nestlé il presidente Paul Bulcke si dimette | al suo posto Pablo Isla
Nuovo scossone in Nestlé. Il colosso alimentare svizzero ha infatti comunicato che il presidente Paul Bulcke ha deciso di rassegnare le dimissioni in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, prevista per il 2026. Al suo posto, a partire dal primo ottobre, subentrerà l’attuale vice della società Pablo Isla. Una decisione su cui, secondo il Financial Times, ha pesato il licenziamento dell’ex Ceo Laurent Freixe per via di una relazione clandestina con una collega, che ha creato un forte imbarazzo all’interno del gruppo e fra gli investitori, decisi a voltare completamente pagina. Parallelamente, il Cda ha nominato Dick Boer e Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch per la carica di vicepresidenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: nestl - presidente
Nestlé e Barry Callebaut insieme per un grande progetto di riforestazione sostenibile in Brasile: 11 milioni di alberi per la filiera di cacao e caffè - facebook.com Vai su Facebook
Nestlé licenzia l’amministratore delegato dopo un’indagine su una relazione con una subordinata.
Nestlè, nuovo colpo al vertice: dopo l'ex Ceo beccato con l'amante, si dimette il presidente Paul Bulcke - Dopo il caso che ha travolto l’amministratore delegato Laurent Freixe, beccato con una sua collega in atteggiamenti intimi, anche il presidente del ... Da affaritaliani.it
Nestlé, nuovo colpo al vertice: dopo il licenziamento del ceo lascia anche il presidente Bulcke - Dal primo di ottobre assumerà l’incarico l’attuale vicepresidente Pablo Isla ... msn.com scrive