Nessuno ha mai combattuto questa guerra Israele rischia Parla il generale Eiland

Ilfoglio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella storia di Israele, un capo di stato maggiore ha guidato le truppe in prima linea, con Eyal Zamir che si è unito alle forze di terra israeliane che si spingevano più. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ha combattuto guerra israeleIsraele, la guerra a Gaza in diretta: Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” dopo l’assalto finale con tank e droni. Onu: “È genocidio” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte ... Come scrive fanpage.it

ha combattuto guerra israeleIsraele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Truppe Idf entrate a Gaza City. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Ipocrita chi ci condanna». L'Onu: è genocidio - Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto in Medio Oriente. Scrive corriere.it

